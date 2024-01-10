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Источник: Словакия хотела бы провести игры со сборной России по хоккею перед ЧМ

Источник: Словакия хотела бы провести игры со сборной России по хоккею перед ЧМ
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Словакия хотела бы провести товарищеские игры со сборной России по хоккею перед майским чемпионатом мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой. Словаки на чемпионате мира в Остраве сыграют в одной группе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Напомним, предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о возможном возвращении России и Беларуси на международные соревнования.

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