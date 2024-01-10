Кожевников: письмо ветеранов СКА Путину? В КХЛ писать бессмысленно, там двойные стандарты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников удивлён тем, что департамент судейства считает правильным решение арбитров, которые не зафиксировали нарушение правил со стороны игрока «Магнитки» в овертайме игры со СКА (2:1 ОТ).

«Эпизод с голом «Магнитки» вышел резонансным. Как сейчас модно говорить, «поднялся хайп». По мне нарушение всё-таки было. Это подножка. О свою клюшку игрок никогда бы не споткнулся, если бы не помешал другой. Я в режиме онлайн всё увидел, а Анисимов и комиссия смотрят-смотрят и ничего не видят. Или специально делают видимость, что нарушения не было, в подсознании понимая, что оно было.

Ветераны написали письмо Путину? Да, а что тут такого, они недовольны ситуацией. Их можно понять. Черкас всё уже объяснил. Почему сразу президенту? А кому ещё? В лигу писать письма бессмысленно, нынешний уровень судейства — это «двойные стандарты». Больше «понятий», чем логики», — сказал Кожевников «Чемпионату».