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«Всё понравилось, кроме счёта. Не в чем упрекнуть». Тамбиев – о поражении «Адмирала»

«Всё понравилось, кроме счёта. Не в чем упрекнуть». Тамбиев – о поражении «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о домашнем поражении от «Авангарда» (1:2).

«Всё понравилось, кроме счёта, кроме реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой. Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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