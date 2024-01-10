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«Возникает двоякое чувство». Дементьев — о натурализации иностранцев в КХЛ

«Возникает двоякое чувство». Дементьев — о натурализации иностранцев в КХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал натурализацию легионеров в КХЛ. Вчера, 9 января, канадский форвард СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство.

«Возникает двоякое чувство от того, что люди получают российский паспорт и становятся локальными игроками для местного рынка. С одной стороны, это их право. С другой стороны, это обход той ситуации, которая присутствует на текущий момент. Если игроки проходят все соответствующие процедуры и действительно могут усилить наш хоккей, стать лучше, – то почему бы и нет. Если это хоккеисты среднего звена и российский хоккей от этого много не получает, то тогда есть нюансы, над которыми можно сомневаться», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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