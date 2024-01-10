Новые русские в КХЛ. Паспорта получили, а как себя проявляют?

Накануне канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство. Это не первый такой случай в КХЛ. Рассказываем, как иностранцы, ставшие обладателями российских паспортов, проявляют себя в нашей лиге.

з. Бреннан Менелл («Динамо» Москва), 26 лет

Гражданство: США/Россия

47 игр, 33 (6+27) очка, «+2» показатель полезности

Менелл – ведущий защитник московского «Динамо», играющий в паре с Кириллом Готовцом. Главный тренер москвичей Алексей Кудашов очень ценит натурализованного американца, даёт ему много времени в большинстве, а Бреннан это доверие оправдывает. Кроме того, у «Динамо» высвободилось лишнее место для легионера (позиции иностранцев заняты Уилом, О'Деллом и Пакеттом). Менелл обладает хорошим кистевым броском и чувством паса, умеет грамотно выбрать позицию и прекрасно закрывает синюю линию при игре в большинстве.

Да, иногда случаются ошибки в обороне, но Бреннан с лихвой компенсирует их своим мастерством в атаке, а недочёты в защите за ним подчищает его напарник по линии обороны Готовец. Для «Динамо» в истории с натурализацией Менелла всё сложилось удачно и с пользой для клуба.

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з. Кэмерон Ли («Амур»), 26 лет

Гражданство: Канада/Россия

37, 13 (2+11), «-10»

«Кэму Ли вчера очень не повезло. В рядовом, по сути, столкновении сошлись ряд факторов, и он получил перелом руки. На восстановление уйдёт примерно шесть недель. Получается, что наш соотечественник должен вернуться в строй как раз к первому раунду плей-офф», — заявил накануне генеральный директор «Амура» Роман Крамарь.

Это большая потеря для хабаровчан, потому что Ли, как и упомянутый ранее Менелл, стал ключевым игроком в обороне хабаровчан. У Кэмерона тоже есть хороший бросок, место в спецбригаде большинства, однако подчищать так, как это делают за Менеллом, за Ли особо некому. Отсюда и «-10» в графе «показатель полезности». Ждём, когда Кэмерон снова сможет приносить пользу своей команде, для «Амура» этот новоиспечённый россиянин играет важную роль.

Кэмерон Ли Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

н. Брендан Лайпсик (СКА), 29 лет

Гражданство: Канада/Россия

14, 4 (2+2), «-2»

Дождался своего часа и Лайпсик. Теперь у руководства и тренерского штаба СКА появилась возможность для манёвра с дополнительным легионером. Лайпсик тоже долго не играл: форвард получил сотрясение мозга и долго лечился. Зато после выхода на лёд отличился в первой же встрече, чем показал свой боевой настрой и желание помогать армейцам.

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«Получить гражданство России – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвёртый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России.

Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга, в частности Эрмитаж и другие музеи. Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России. А в хоккейном плане вообще нет различий – я искренне наслаждаюсь тем, что я здесь последние четыре года, а впереди, уверен, ещё много сезонов. Я рад стать частью вашей страны!» – поделился первыми эмоциями от получения российского паспорта сам Брендан.