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Кори Перри может вернуться в НХЛ после скандала в «Чикаго»

Кори Перри может вернуться в НХЛ после скандала в «Чикаго»
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Хоккеист Кори Перри, чей контракт с «Чикаго Блэкхоукс» был прерван 30 ноября минувшего года, встретится с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом и теперь имеет возможность подписать контракт с любой командой лиги. Об этом сообщает портал Sportsnet.

В связи с отстранением, «Чикаго» выпускал официальное заявление, где говорилось о том, что игрок вёл себя неприемлемо, нарушал условия контракта и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды.

Кори позже выпустил официальное извинение за свои действия.

«Я хотел бы искренне извиниться переде всей организацией „Чикаго Блэкхоукс“. Я также хочу извиниться перед своими фанатами и семьёй. Мне стыдно, что я подвёл вас», — говорилось в официальном обращении игрока.

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