«Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2

Сегодня, 11 января «Даллас Старз» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 7:2 (1:0, 2:0, 4:2).
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Нильс Лундквист, Тайлер Серин и Сэм Стил.
За «Миннесоту» голами отличились Мэтт Болди и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов не принимал участие во встречи из-за травмы.
После 40 матчей «Даллас» занимает 4-е место в Западной конференции с 53 очками. «Миннесота» расположилась на 13-й строчке, набрав 38 очков в 40 играх.
Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Миннесота» сыграет с «Филадельфия Флайерз».
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