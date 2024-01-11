«Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2

Сегодня, 11 января «Даллас Старз» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 7:2 (1:0, 2:0, 4:2).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Нильс Лундквист, Тайлер Серин и Сэм Стил.

За «Миннесоту» голами отличились Мэтт Болди и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов не принимал участие во встречи из-за травмы.

После 40 матчей «Даллас» занимает 4-е место в Западной конференции с 53 очками. «Миннесота» расположилась на 13-й строчке, набрав 38 очков в 40 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Миннесота» сыграет с «Филадельфия Флайерз».