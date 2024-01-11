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«Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2

«Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2
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Сегодня, 11 января «Даллас Старз» разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 7:2 (1:0, 2:0, 4:2).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Нильс Лундквист, Тайлер Серин и Сэм Стил.

За «Миннесоту» голами отличились Мэтт Болди и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов не принимал участие во встречи из-за травмы.

После 40 матчей «Даллас» занимает 4-е место в Западной конференции с 53 очками. «Миннесота» расположилась на 13-й строчке, набрав 38 очков в 40 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Миннесота» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски – 16:45     2:0 Дюшейн (Сутер, Лундквист) – 24:28     3:0 Хинц (Марчмент, Линделль) – 34:59     3:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 44:22     4:1 Робертсон (Линделль) – 48:05     5:1 Лундквист (Факса) – 49:26     5:2 Хартман (Цуккарелло, Болди) – 51:03 (pp)     6:2 Сегин (Марчмент) – 56:10     7:2 Стил (Линделль, Смит) – 58:17    
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