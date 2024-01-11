Георгиев — о шат-ауте с «Вегасом»: стараюсь играть лучше с каждым матчем

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев оценил победу в матче с «Вегасом» (3:0), в котором россиянин оформил шат-аут, отразив все 25 бросков по воротам.

«У нас отличные защитники и отличные нападающие. Все вносят свой вклад и верят друг в друга, поэтому для нас здорово, что мы играем как команда, независимо от того, кто в составе. Мы знали, что играем против хорошего соперника, но в то же время я чувствую, что мы в первую очередь сосредоточены на своей игре и пытаемся играть правильно.

Как я чувствую себя в воротах? Отлично, играть очень весело. Я благодарен тренерскому штабу за возможность играть и стараюсь быть лучше с каждым матчем», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Георгиев оформил второй «сухой» матч в текущем сезоне и 15-й в карьере НХЛ и был признан первой звездой матча с «Вегасом».