«Это именно то, что я хочу видеть». Беднар — о «сухом» матче Георгиева с «Вегасом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил игру российского вратаря Александра Георгиева в матче с «Вегасом» (3:0), в котором голкипер отразил все 25 бросков по воротам.

«Мы провели идеальную игру, потому что отлично играли в форчеке. Ты никогда не сможешь провести матч с нулём опасных моментов у твоих ворот. В матче с отличными командами это будут великолепные голевые шансы. Мы смогли свести их к минимуму и справились с несколькими важнейшими из них.

Георгиев сражался в воротах, чтобы разглядеть шайбы в борьбе на нашем пятачке, и преуспел в этом. Мне понравилась его игра с первого периода. Он справился с опасным броском Стоуна при игре в меньшинстве, это был важнейший сейв в самое подходящее время. Это именно то, что я хочу видеть. Я не хочу, чтобы мы давали много шансов сопернику, а затем пытались отыграться. Нам нужно, чтобы наши вратари делали сейвы», — цитирует Беднара Colorado Hockey Now.

Георгиев оформил свой второй шат-аут в текущем сезоне и 15-й в карьере НХЛ и был признан первой звездой матча.