«Лада» потерпела пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву» по буллитам

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В Тольятти закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На 14-й минуте первого периода Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Георгий Иванов с передач Никиты Кирьянова и Степана Никулина восстановил равенство в счёте. Спустя минуту Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Александра Елесина в сольном проходе вывел ярославский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Дмитрий Кугрышев с передач Максима Березина и Скотта Космачука сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости.

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В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь».