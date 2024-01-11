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«Лада» потерпела пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву» по буллитам

«Лада» потерпела пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву» по буллитам
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В Тольятти закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На 14-й минуте первого периода Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Георгий Иванов с передач Никиты Кирьянова и Степана Никулина восстановил равенство в счёте. Спустя минуту Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Александра Елесина в сольном проходе вывел ярославский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Дмитрий Кугрышев с передач Максима Березина и Скотта Космачука сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Джозефс (Космачук) – 13:25 (5x5)     1:1 Иванов (Кирьянов, Никулин) – 35:30 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Елесин) – 36:38 (5x5)     2:2 Кугрышев (Березин, Космачук) – 38:00 (5x4)     2:3 Шалунов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь».

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