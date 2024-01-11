«Лада» потерпела пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву» по буллитам

В Тольятти закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На 14-й минуте первого периода Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука открыл счёт в матче.
На 16-й минуте второго периода Георгий Иванов с передач Никиты Кирьянова и Степана Никулина восстановил равенство в счёте. Спустя минуту Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Александра Елесина в сольном проходе вывел ярославский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Дмитрий Кугрышев с передач Максима Березина и Скотта Космачука сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь».
- 11 января 2024
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