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Никонов и Долженков подрались, Кудашов спорил с судьёй. Лучшие фото дерби ЦСКА — «Динамо»

11 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте первого периода Егор Римашевский с передач Ивана Муранова и Андрея Миронова открыл счёт в игре. На 15-й минуте периода Никита Гусев с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество бело-голубых.

На пятой минуте второго периода Иван Муранов с передач Владислава Михайлова и Андрея Никонова сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Колби Уильямс с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова размочил счёт в матче.

В конце третьего периода Антон Слепышев сократил отставание до минимума, однако вскоре Седрик Пакетт установил окончательный счёт в матче.