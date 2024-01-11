Канадский защитник «Торпедо» рассказал, с кем можно сравнить Ларионова из тренеров НХЛ

Канадский защитник «Торпедо» Мэдисон Боуи заявил, что главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова можно сравнить с бывшим тренером «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротцем. Напомним, вместе с Тротцем игрок обороны выиграл Кубок Стэнли в составе «столичных».

«Я думаю, Игорь Николаевич Ларионов — один из лучших тренеров, при которых я когда-либо играл. Могу сравнить его с Барри Тротцем. Он очень позитивный человек, он знает и понимает эту игру лучше остальных. Он — член Зала славы НХЛ, легенда мирового хоккея. Играть под его руководством — одно удовольствие, это один из лучших тренеров в КХЛ», — цитирует Боуи издание «БХ».

Напомним, во встрече с минским «Динамо» (3:0) вратарь нижегородского клуба Иван Кульбаков провёл первую в сезоне игру «на ноль». В следующем матче «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.