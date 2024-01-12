В «Анахайме» сообщили о травме Павла Минтюкова из-за которой он пропустит шесть недель

Пресс-служба «Анахайм Дакс» рассказала о том, что российский защитник Павел Минтюков будет вынужден пропустить, как минимум, шесть недель из-за травмы плеча.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, больше Павла Минтюкова за первые 40 игр в лиге среди защитников «Анахайма» набирали Франсуа Бошемен (24 в сезоне-2005/2006) и Кэм Фаулер (23 в сезоне-2010/2011).
Минтюков был выбран командой в 2022 году под 10-м номером. Тем не менее игрок дебютировал в НХЛ только в октябре 2023 года. Начало юношеской карьеры Павел провёл в молодёжном клубе «Динамо».
«Дакс» располагаются на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. Их отделяет 18 очков до третьего места, которое позволяет выйти в плей-офф.
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