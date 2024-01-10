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Минтюков уступает только двум защитникам-новичкам «Анахайма» по очкам за первые 40 матчей

Минтюков уступает только двум защитникам-новичкам «Анахайма» по очкам за первые 40 матчей
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Анахайм Дакс» со счётом 3:5.

На исходе первого периода российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился результативной передачей на гол Мэйсона Мактавиша, который сделал счёт 3:0. Таким образом 20-летний игрок обороны набрал своё 19-е (2+17) очко за 40 матчей дебютного сезона НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, больше Минтюкова за первые 40 игр в лиге среди защитников «Анахайма» набирали Франсуа Бошемен (24 в сезоне-2005/2006) и Кэм Фаулер (23 в сезоне-2010/2011).

«Анахайм» прервал свою пятиматчевую серию поражений и в следующем матче сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 12 января.

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