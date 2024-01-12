«Ванкувер» одержал победу над «Питтсбургом», у Синди Кросби дубль

Сегодня, 12 января, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:0).

В составе «Ванкувера» двумя заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.

За «Питтсбург» голом отличился Маркус Петтерссон, а также дубль на счету Синди Кросби.

После 42 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 59 очками. «Питтсбург» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 40 играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Баффало Сейбрз», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина» Харрикейнз».