«Ванкувер» одержал победу над «Питтсбургом», у Синди Кросби дубль
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Сегодня, 12 января, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:0).
В составе «Ванкувера» двумя заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.
За «Питтсбург» голом отличился Маркус Петтерссон, а также дубль на счету Синди Кросби.
После 42 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 59 очками. «Питтсбург» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 40 играх.
Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Баффало Сейбрз», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина» Харрикейнз».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 05:44 0:2 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 06:31 (pp) 1:2 Петтерссон (Харкинс) – 16:20 1:3 Петтерссон (Гронек, Миллер) – 17:31 2:3 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 26:05 3:3 Кросби (Карлссон, Летанг) – 59:31 3:4 Петтерссон (Гронек) – 63:05
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