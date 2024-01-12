Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» одержал победу над «Питтсбургом», у Синди Кросби дубль

«Ванкувер» одержал победу над «Питтсбургом», у Синди Кросби дубль
Комментарии

Сегодня, 12 января, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:0).

В составе «Ванкувера» двумя заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.

За «Питтсбург» голом отличился Маркус Петтерссон, а также дубль на счету Синди Кросби.

После 42 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 59 очками. «Питтсбург» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 40 играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Баффало Сейбрз», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина» Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 05:44     0:2 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 06:31 (pp)     1:2 Петтерссон (Харкинс) – 16:20     1:3 Петтерссон (Гронек, Миллер) – 17:31     2:3 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 26:05     3:3 Кросби (Карлссон, Летанг) – 59:31     3:4 Петтерссон (Гронек) – 63:05    
Материалы по теме
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android