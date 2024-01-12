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«Чикаго» просит суд отклонить иск игрока к Олдричу из-за сроков подачи заявления

«Чикаго» просит суд отклонить иск игрока к Олдричу из-за сроков подачи заявления
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«Чикаго Блэкхоукс» попросил суд отклонить иск о халатности, поданный бывшим игроком, который утверждал, что подвергся сексуальному насилию в плей-офф Кубка Стэнли сезона-2009/2010 со стороны бывшего видеотренера команды Брэда Олдрича, заявив, что хоккеисту потребовалось слишком много времени, чтобы подать своё заявление. Об этом сообщает TSN.

Иск был подан 2 ноября в суд округа Кук в Чикаго, почти через два года после того, как другой экс-игрок «Чикаго» Кайл Бич уладил свой собственный судебный процесс с «Чикаго» по ситуации с возможным изнасилованием со стороны Олдрича.

«Блэкхоукс» сообщили в своём заявлении, что игрок подал иск через 13 лет после того, как Олдрич предположительно напал на него. При этом в Иллинойсе срок давности по таким искам составляет лишь два года.

Отмечается, что «Чикаго», оштрафованный лигой на $ 2 млн за ненадлежащее расследование обвинений в сексуальном насилии против Олдрича, пересмотрел свою руководящую команду и внедрил новые механизмы отчётности о неправомерном поведении и обучения сотрудников.

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