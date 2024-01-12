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Лукоянов: «Трактор» — хорошая команда. Соседи по таблице, будем бороться за очки

34-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов высказался о предстоящей выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором».

«Сейчас главное набирать очки? Главное – победы, они дарят особое настроение, эмоции. Стараемся наладить игру в обороне, сейчас не так много пропускаем. Придёт уверенность к звеньям и продолжим побеждать.

Предстоящая игра с «Трактором»? Хорошая команда, перед ней всегда стоят большие задачи. Соседи по таблице, будем бороться за очки, постараемся обогнать соперника. Рабочая команда, есть ребята с хорошим броском», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Трактор», набрав 59 очков в 50 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (58) – на седьмой строчке.