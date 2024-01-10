Бабаев: будем добиваться того, чтобы Евсеева освободили из заключения в «Ак Барсе»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что намерен предпринять все усилия, чтобы его клиент — защитник «Ак Барса» Никита Евсеев — покинул казанский клуб. Ранее агент уже обратился в КХЛ с просьбой расторгнуть контракт игрока обороны с казанским клубом.

«У нас всё по плану – 16 января будет слушание, и мы будем добиваться того, чтобы его освободили из заключения. Все видят, как там относятся к человеку. В клубе своя позиция, у каждого собственный взгляд на эту ситуацию. Они делают свою работу, я – свою. У меня нет никаких внутренних моментов с «Ак Барсом». То, что касается вне льда, клуб максимально выполняет все обязательства. А то, что касается тренировочного процесса, это уже не в компетенции руководства», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Сейчас 19-летний защитник выступает в фарм-клубе «Ак Барса» в ВХЛ. За альметьевский «Нефтяник» Евсеев в нынешнем сезоне провёл 21 матч, в котором забил один гол и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-4».