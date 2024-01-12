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«Авангард» одержал четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Амур»

«Авангард» одержал четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Амур»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Амура» Егором Коршковым в первом периоде матча. Уже через несколько минут словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо забросил свою дебютную шайбу за новую команду, восстановив паритет в счёте. Во втором периоде Рид Буше вывел «Авангард» вперёд, реализовав численное преимущество на льду. В заключительном игровом отрезке 21-летний форвард гостей Никита Холодилин умело реализовал ошибку на выходе вратаря «Амура» Игоря Бобкова. За минуту до конца основного времени хозяевам усилиями Артура Гиздатуллина удалось реализовать удаление игрока «Авангарда» и сократить отставание до одной шайбы. Однако больше голов в этой игре зрители не увидели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард», набрав 69 очков в 49 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (50) – располагается на девятой строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Коршков (Бочаров, Кулик) – 07:39 (5x5)     1:1 Юрчо (Прохоркин) – 10:07 (5x5)     1:2 Буше (Пьянов, Шарипзянов) – 27:55 (5x4)     1:3 Холодилин – 48:14 (5x5)     2:3 Гиздатуллин (Коршков) – 58:57 (6x4)    
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