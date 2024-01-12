Кравец рассказал, о чём договорился с игроками «Авангарда» перед выездом на Дальний Восток

Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», прокомментировал победу своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над хабаровским «Амуром» (3:2).

«Мы с ребятами обсуждали, что в этой поездке будет сложно сыграть на каких-то сумасшедших скоростях, на комбинациях, потому что давит смена часовых поясов, разница во времени. Определились, что будем играть аккуратно, ловить броски на себя, не делать ошибки, а главное – забросить на одну шайбу больше, чем соперник. И, конечно, постараться не удаляться, что сегодня, кстати, не получилось. А так – благодарен ребятам. Трудный матч, серьёзный соперник, игра кость в кость. Опять Хомченко держал счёт, а самоотверженность придаёт уверенность команде, добавляет желания победить.

Отсутствие Гуляева? Он приболел, температура. Артём Чмыхов здорово играл в роли седьмого защитника, сегодня вышел в постоянной паре обороны и выполнил своё задание, не подвёл, а помог команде победить», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.