Буше повторил рекорд Червенки за «Авангард» по количеству очков в регулярном чемпионате

30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше благодаря своей очередной заброшенной шайбе в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2) вписал своё имя в историю клуба, отмечает пресс-служба КХЛ.

Риду Буше эта шайба принесла 61-е (47+34) очко в 47-й игре текущего сезона. Он повторил клубный рекорд, установленный Романом Червенкой в сезоне-2010/2011.

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Напомним, всего за карьеру в КХЛ Буше провёл 243 встречи, в которых совершил 223 (119+104) результативных действия и заработал показатель полезности «+41». Контракт нападающего с омским клубом рассчитан до апреля 2025 года.