Кожевников: Лайпсик, Менелл и Ли — пример легионеров, которым всегда рады в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал получение российского гражданства легионерами Континентальной хоккейной лиги.

«Лайпсик, как и Менелл с Ли, — это пример тех легионеров, которым всегда рады в России. Игроки высокого уровня, обладающие мастерством и отдающие себя на льду, что нравится болельщикам. К тому же старающиеся учить русский язык, уважающие страну, в которой играют и зарабатывают деньги», — приводит слова Кожевникова «Известия».

Напомним, 9 января нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 219 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.