«Трактор» обыграл дома «Ак Барс», прервав четырёхматчевую победную серию казанцев

В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 12-й минуте первого периода Егор Попов с передач Александра Шарова и Чарльза Робинсона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте. За две секунды до конца периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Григория Дронова вновь вывел челябинский клуб вперёд.
На восьмой минуте второй двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Артёма Щучинова и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».
- 12 января 2024
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