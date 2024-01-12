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«Трактор» обыграл дома «Ак Барс», прервав четырёхматчевую победную серию казанцев

«Трактор» обыграл дома «Ак Барс», прервав четырёхматчевую победную серию казанцев
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В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 12-й минуте первого периода Егор Попов с передач Александра Шарова и Чарльза Робинсона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте. За две секунды до конца периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Григория Дронова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На восьмой минуте второй двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Артёма Щучинова и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Шаров, Робинсон) – 11:29 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (А. Радулов, Шипачёв) – 13:32 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв, Дронов) – 19:58 (5x4)     3:1 Кравцов (Щучинов, Дер-Аргучинцев) – 27:07 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».

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