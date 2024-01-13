Подомацкий: в наше время подготовки вратарей не было, встал в ворота — лови шайбу

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий рассказал, почему выбрал позицию голкипера.

«Почему выбрал позицию вратаря? Изначально из-за того, что плохо катался, всегда находился ближе к воротам. В конце концов мне и предложили занять эту позицию. В детстве ни у кого нет такого инстинкта самосохранения, под шайбу никто не боялся вставать.

Как была организована подготовка вратарей в то время? Честно говоря, никак. Просто встал в ворота — лови шайбу. В то время все были самоучки: что-то где-то увидел по телевизору и стараешься повторить. Нашими примерами были те, кого мы могли видеть сами. Вживую не удавалось кого-то видеть, в основном по телевизору, да и не так много игр показывалось»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате»: