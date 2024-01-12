Американский защитник «Ак Барса»: мы в хорошей форме, как функциональной, так и игровой

Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после поражения от «Трактора» (1:3) рассказал о своей адаптации в команде.

«Как адаптация? Всё классно, можно сказать, что уже обжился и привык к уровню хоккея. Благодарен тренерскому штабу и партнёрам за дружелюбие и всяческую помощь. Думаю, мы в хорошей форме, как функциональной, так и игровой. Надо улучшать детали в поездке и побеждать, у нас всё есть для этого. Не сказал бы, что сложный календарь, нормально себя чувствую», — сказал Миллер в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Миллер провёл 13 матчей, в которых он записал на свой счёт три результативные передачи.

Напомним, ранее от 22-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом.