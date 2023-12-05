Плющев — о Миллере: на Западе раздувают ситуацию, чтобы быть на волне гендерной революции

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил подписание «Ак Барсом» контракта с защитником Митчеллом Миллером, у которого были проблемы с законом в США.

«Нужно ли было во всё это влезать? Тут видите, учитывая или не учитывая прошлое, мы же всю информацию воспринимаем по тому, как где-то было напечатано. До конца тоже не всегда всё может быть объективно. На Западе есть такой момент, когда они начинают некоторые вещи утрировать или усиливать, чтобы быть на волне всех этих гендерных революций.

Но если «Ак Барс» принимает на себя приглашение такого игрока, то, наверное, они взвесили все за и против. И наверняка у них больше информации, чем владеем мы. Потому что, насколько я знаю, когда приглашают таких одиозных игроков, то информация должна быть всё-таки более объективной, более глубокой. И она собирается не только из статистических данных игроков, но и из других источников. У нас играет много хоккеистов, которые попали под юридические разборки в Северной Америке.

Сам игрок признавал, что такое дело имело место быть? Понимаете, у них даже восьмидесятилетние режиссёры признаются, что было изнасилование, ну о чём мы говорим? (смеётся) У них же есть определённые сделки с правосудием: признайся – получишь меньше, не признаешься – будут раскручивать по полной», — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.