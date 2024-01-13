Кожевников оценил пятиматчевую серию поражений «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о пяти поражениях подряд у «Спартака». Напомним, накануне в Москве красно-белые уступили СКА со счётом 2:5.

«У всех есть спады. Сейчас такой период настал. Готовятся к плей-офф. Сейчас поднимутся. Может быть, ещё одну игру завалят, но, я думаю, что потихонечку вылезут из этой ситуации. Но там и травм полно, конечно. Все два звена практически развалились – центральных нет. Тренер у „Спартака“ опытный – всё будет хорошо!» — приводит слова Кожевникова «ВсёПроСпорт».

В следующем матче регулярного сезона «Спартак» примет в Москве магнитогорский «Металлург». СКА в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Оба матча состоятся в воскресенье, 14 января.