Бывший нападающий «Спартака» назвал одну из причин неудачной игры клуба

Бывший нападающий «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин высказался о причинах неудачной игры московского клуба в последних матчах. Напомним, накануне красно-белые проиграли СКА со счётом 2:5.

«Трудно что-то говорить, не зная, что происходит в коллективе. Но одна из причин – на поверхности. „Спартак“ потерял из-за травм двух центральных нападающих – Морозова и Мальцева. Это лидеры команды, от них зависит игра пятёрок. Даже опытная команда не может ровно пройти чемпионат, а „Спартак“ – команда молодая. Надо пережить этот момент, готовиться к плей-офф через оставшиеся игры», — приводит слова Пачкалина «РБ Спорт».

В следующем матче регулярного сезона «Спартак» примет в Москве магнитогорский «Металлург». СКА в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Оба матча состоятся в воскресенье, 14 января.