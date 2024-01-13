Том Уилсон рассчитывает вернуться в состав «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс»

29-летний канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о полученном переломе носа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), а также положительно оценил возможные шансы на появление на льду в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Необходимо посмотреть, как изменится моё состояние после того, как адреналин от тренировки на льду слегка отпустит. В целом, ощущаю себя довольно хорошо, так что в предстоящей игре, надеюсь, буду зажигать.

Конечно, последние пару дней были тяжёлыми. Вчера я проснулся, чувствуя себя не очень хорошо. Но уже сегодня мне лучше. Тяжело не находится в игре, но я должен убедиться, что поступаю правильно.

Я уже несколько раз в карьере ломал себе нос, но этот… Безусловно, худший перелом. Вам никогда не забыть это чувство, когда вправляют нос. Особенно, когда у вас нет адреналина от игры. После матча обычно ты весь взвинчен и ничего не чувствуешь. Когда тебе предстоят такие процедуры уже на следующий день, это совсем не весело», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 38 встречах за «Вашингтон», набрав 19 (11+8) очков при показателе полезности «-11».