ESPN рассказал, какую позицию постарается укрепить «Вашингтон» перед дедлайном

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN рассказал о трансферной работе «Вашингтон Кэпиталз» перед дедлайном 9 марта 2024 года.

«Одна игра вратарей, скорее всего, удержит «Кэпиталз» в борьбе за плей-офф до крайнего срока обмена. Если они будут близки к розыгрышу Кубка Стэнли, генеральный менеджер Брайан Маклеллан, несомненно, попытается укрепить команду в попытке вернуть «Вашингтон» в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне.

Возможно, они подпишут игрока с коротким контрактом, но, несомненно, это будет форвард, учитывая их глубину синей линии», — написал Вышински.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшей встрече встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на площадке столичного клуба. Игра состоится сегодня, 13 января, и начнётся в 21:00 мск.