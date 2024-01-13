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ESPN рассказал, какую позицию постарается укрепить «Вашингтон» перед дедлайном

ESPN рассказал, какую позицию постарается укрепить «Вашингтон» перед дедлайном
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Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN рассказал о трансферной работе «Вашингтон Кэпиталз» перед дедлайном 9 марта 2024 года.

«Одна игра вратарей, скорее всего, удержит «Кэпиталз» в борьбе за плей-офф до крайнего срока обмена. Если они будут близки к розыгрышу Кубка Стэнли, генеральный менеджер Брайан Маклеллан, несомненно, попытается укрепить команду в попытке вернуть «Вашингтон» в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне.

Возможно, они подпишут игрока с коротким контрактом, но, несомненно, это будет форвард, учитывая их глубину синей линии», — написал Вышински.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшей встрече встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на площадке столичного клуба. Игра состоится сегодня, 13 января, и начнётся в 21:00 мск.

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