Николай Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Лады»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о домашнем поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:4 ОТ).

Знали, что у «Лады» поражения, что это раненый зверь. Имели стопроцентные моменты в первом периоде, но сработало «не забиваешь ты — не забивают тебе». Старались вытащить матч, где-то вытащили, перебороли себя ребята, обидное поражение в овертайме. Сражались до конца, спасибо им за это.

«Лада» была лучше в движении? Мы больше играли в атаке, больше бросков было. Наверное, не хватило такого «взрыва», чтобы полезть на ворота. Была тяжёлая выездная серия, меняли часовые пояса. Надеюсь, ребята будут больше заточены на быстроту.

Почему долго не получалось в меньшинстве? «Лада» здорово накатывалась, прессинговала игроков, не могли отдать передачу из-за прессинга. Нужно быстрое принятие решений, чтобы шайба ходила.

Много потерь шайбы? Наверное, ребята торопились сравнять счёт, было желание отыграться, поэтому неточные передачи. Было стремление вытащить матч», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.