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«Лада» обыграла «Автомобилист» в драматичном матче, прервав пятиматчевую серию поражений

«Лада» обыграла «Автомобилист» в драматичном матче, прервав пятиматчевую серию поражений
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Уже на первых минутах встречи счёт в игре был открыт нападающим «Лады» Никитой Попугаевым, проводившим первую встречу с октября 2023 года после травмы. К середине игрового отрезка подопечные Олега Браташа удвоили преимущество усилиями Сергея Шумакова. Однако в конце всё того же первого периода хозяева отыграли одну шайбу, в меньшинстве отличился Данил Романцев. Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде, когда на гол Романцева также в меньшинстве ответил Андрей Алтыбармакян. Спустя несколько минут Кёртис Валк вновь сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Лишь за 43 секунды до конца встречи игроки «Автомобилиста», находясь в меньшинстве и сняв вратаря, сумели сравнять счёт благодаря голу Стефана Да Косты.

В овертайме защитник «Лады» Максим Березин точным броском принёс победу своей команде.

Таким образом, «Лада», набрав 61 очко в 52 матчах, сохраняет за собой шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (62) – на четвёртой позиции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин, Березин) – 02:38 (5x5)     0:2 Шумаков (Кугрышев) – 12:37 (5x5)     1:2 Романцев – 19:43 (4x5)     1:3 Алтыбармакян – 44:28 (4x5)     2:3 Валк (Эберт, Да Коста) – 48:50 (5x4)     3:3 Да Коста (Валк) – 59:21 (5x5)     3:4 Березин (Алтыбармакян) – 61:25 (3x3)    
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