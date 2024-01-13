«Лада» обыграла «Автомобилист» в драматичном матче, прервав пятиматчевую серию поражений

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Уже на первых минутах встречи счёт в игре был открыт нападающим «Лады» Никитой Попугаевым, проводившим первую встречу с октября 2023 года после травмы. К середине игрового отрезка подопечные Олега Браташа удвоили преимущество усилиями Сергея Шумакова. Однако в конце всё того же первого периода хозяева отыграли одну шайбу, в меньшинстве отличился Данил Романцев. Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде, когда на гол Романцева также в меньшинстве ответил Андрей Алтыбармакян. Спустя несколько минут Кёртис Валк вновь сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Лишь за 43 секунды до конца встречи игроки «Автомобилиста», находясь в меньшинстве и сняв вратаря, сумели сравнять счёт благодаря голу Стефана Да Косты.

В овертайме защитник «Лады» Максим Березин точным броском принёс победу своей команде.

Таким образом, «Лада», набрав 61 очко в 52 матчах, сохраняет за собой шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (62) – на четвёртой позиции.