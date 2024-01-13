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17-летний Силаев снёс Римашевского мощным силовым приёмом. Он не смог продолжить матч

17-летний Силаев снёс Римашевского мощным силовым приёмом. Он не смог продолжить матч
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой московское «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». Завершился первый период, хозяева ведут – 3:0.

На второй минуте встречи 17-летний российский защитник «Торпедо» Антон Силаев встретил у борта мощным силовым приёмом 18-летнего нападающего «Динамо» Егора Римашевского, отправив его на лёд. В результате хоккеисту московского клуба потребовалась помощь медиков, на льду в первом периоде он больше не появлялся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Силаев провёл в составе «Торпедо» 48 матчей, в которых отметился 11 (3+8) результативными действиями при показателе полезности «-5».

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