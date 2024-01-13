Пи Кей Суббэн: «Вашингтон» уже заслужил 2-3 заброшенные в ворота «Рейнджерс»
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34-летний американский бывший защитник Пи Кей Суббэн, известный по выступлениям в НХЛ за целый ряд клубом, ныне работающий в роли эксперта на североамериканском телевидении поделился мнением о проходящей в эти минуты встрече регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2, завершился второй период).
«Вашингтон» начал гораздо лучше себя показывать во втором периоде. Команда Карбери была лучше в игре у борта, и, в целом, заслужила две-три заброшенные шайбы», — сказал Суббэн в эфире ESPN on ABC.
Напомним, Суббэн провёл свой последний сезон в НХЛ в 2022 году за «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ на его счету 834 игры, в которых он набрал 467 (115+352) очков при коэффициенте полезности «+5».
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