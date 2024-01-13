НХЛ выступила с заявлением об отстранении Израиля от турниров под эгидой ИИХФ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала заявление относительно ситуации с отстранением сборной Израиля, осуществлённым Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ).

«У НХЛ существуют серьёзные опасения в связи с объявлением ИИХФ в среду относительно допуска национальной сборной Израиля к предстоящим соревнованиям под их эгидой. Мы выразили эти опасения ИИХФ и попытались лучше понять, как масштабы, так и лежащее в основе обоснование принятого решения.

Насколько мы понимаем, решение носит временный характер и основывается исключительно на главной заботе ИИХФ о безопасности всех заинтересованных сторон, включая как национальную сборную Израиля, так и другие команды-участницы. Важно отметить, что нас также заверили, что это решение не является санкцией против израильской федерации и не повлияет на статус Израильской федерации как полноправного члена, имеющего хорошие отношения с ИИХФ.

Мы настоятельно призываем ИИХФ предпринять все необходимые шаги для решения своих проблем как можно быстрее, чтобы национальные сборные Израиля не были несправедливо исключены из будущих соревнований, на которые они имеют право и прошли квалификацию», — гласит заявление НХЛ, опубликованное на официальном сайте.

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.

Национальная команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.