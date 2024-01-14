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Никита Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ

Никита Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ
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Сегодня, 14 января, в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата, в котором сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Анахайм Дакс». В момент публикации новости хозяева ведут со счётом 3:1 после двух периодов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:09 (pp)     2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 30:56 (pp)     2:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 33:20 (pp)     3:1 Стэмкос (Кучеров, Рэддиш) – 34:47 (pp)     4:1 де Хаан – 49:05    

Российский хоккеист Никита Кучеров успел отметиться уже тремя результативными передачами в этом матче, что позволило ему добраться до отметки в 800 очков за карьеру в НХЛ. Третьим ассистом он довёл свой показатель очков до 801. Он стал 10-м россиянином, кто смог набрать такое количество очков в истории НХЛ, а также четвёртым игроком в истории «Тампа-Бэй».

Россиянину удалось добиться такого достижения за 687 игр. На его счету 304 гола и 497 ассистов. Кучеров проводит 10-й сезон в НХЛ. Все 10 лет Никита выступает за «Тампу», с которой он смог дважды оказаться обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 гг. Хоккеист также пять раз принимал участие на Матче всех звёзд.

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