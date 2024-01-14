18 сейвов Бобровского оказалось недостаточно для «Флориды» в матче с «Нью-Джерси»

Сегодня, 14 января в городе Санрайз (США) на арене «Амерант-Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В итоге победу одержали гости со счётом 4:1.

Гости смогли отличиться уже на четвёртой минуте, благодаря действиям шведского нападающего Александера Хольца. Удвоил преимущество на 14-й минуте другой швед — Йеспер Братт. Уже в начале второго периода «Нью-Джерси» смог оформить задел в три шайбы — гол на счету финна Эрика Хаулы. За 19 секунд до конца Джон Марино установил окончательный счёт встречи, отправив шайбу в пустые ворота.

Единственная заброшенная шайба хозяев в активе Сэма Райнхарта, который смог реализовать большинство на 40-й минуте матча.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отметился 18 сейвами из 22 бросков оппонентов.