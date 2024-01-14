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18 сейвов Бобровского оказалось недостаточно для «Флориды» в матче с «Нью-Джерси»

18 сейвов Бобровского оказалось недостаточно для «Флориды» в матче с «Нью-Джерси»
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Сегодня, 14 января в городе Санрайз (США) на арене «Амерант-Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В итоге победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хольц (Немец, Лазар) – 03:50     0:2 Братт (Маклауд) – 14:45     0:3 Хаула – 23:51     1:3 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 39:27 (pp)     1:4 Марино – 59:41    

Гости смогли отличиться уже на четвёртой минуте, благодаря действиям шведского нападающего Александера Хольца. Удвоил преимущество на 14-й минуте другой швед — Йеспер Братт. Уже в начале второго периода «Нью-Джерси» смог оформить задел в три шайбы — гол на счету финна Эрика Хаулы. За 19 секунд до конца Джон Марино установил окончательный счёт встречи, отправив шайбу в пустые ворота.

Единственная заброшенная шайба хозяев в активе Сэма Райнхарта, который смог реализовать большинство на 40-й минуте матча.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отметился 18 сейвами из 22 бросков оппонентов.

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