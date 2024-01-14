Панин оценил прогресс Виктора Козлова у руля «Салавата Юлаева»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о работе российского специалиста Виктора Козлова, возглавляющего уфимцев.

«Есть такая штука — быть верным себе. Виктор Николаевич верен себе и уверен в нас. По ходу сезона игры, смены может быть многое, но у тренера не должно быть перепада настроения, истерик, перехода на личности. Баланс Виктора Николаевича даёт возможность расти молодым пацанам, которые прогрессируют каждый год, и не посыпать голову пеплом после неважно сыгранных матчей. Иначе можно очень быстро свой тренерский статус и стиль потерять. Если придерживаешься чего-то одного, то не можешь в какой-то момент показывать не себя. Это важный тренерский механизм, который помогает проходить через этапы регулярного чемпионата.

Вижу ли его рост как тренера? Не знаю шкалу и градацию роста. Думаю, нужно судить по результату. Наша игра стала более сбалансированной. Как результат — мы пропускаем меньше всех на Востоке. Это определяет его тренерский рост. Виктор Николаевич мобилен — если взять начало сезона, то мы придерживались более оборонительной тактики. По ходу сезона он поменял рисунок вместе с тренерским штабом, и команда стала совершенно другой», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» завтра, в понедельник, 15 января, в 10:00 мск.