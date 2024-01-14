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Баширов — после победы «Салавата»: хорошо, что с «Куньлунем» только две игры

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о выездной победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Куньлунь Ред Стар» (5:3).

«Хорошо, что с «Куньлунь Ред Стар» только две игры. Все ребята выложились для победы. Очень нужной», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 65 очков 50 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют с казахстанским «Барысом» на выезде. Встреча пройдёт в понедельник, 16 января. Начало – в 16:30 мск.

«Куньлунь» с 38 очками в 52 матчах располагается на девятой строчке на Западе. Впереди у команды гостевая встреча с минским «Динамо» (16 января, начало – в 19:10 мск.).