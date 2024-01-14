Панин — о возможном расширении КХЛ: иностранные команды принесут новизну в наш чемпионат

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возможном расширении Континентальной хоккейной лиги.

«Успешное возвращение «Лады» — аргумент в пользу дальнейшего расширения КХЛ? Аргумент здесь может быть один — личная заинтересованность руководителей, владельцев крупной компании. Либо по принуждению региона возвращаться. Нужно, чтобы в клубах появлялись деньги. Появятся деньги — и народ поедет, и инфраструктуру выстроят, и быт наладят. В наше время всё упирается в финансирование. Будет финансирование — будет и «Кузня», и «Югра», и Дубай тот же самый. Планировали туда расширяться, тем более это дружественная страна для нас сейчас. «Хумо» ещё из Узбекистана есть.

Иностранные команды, состоящие из легионеров, принесут новизну в наш чемпионат. На международной арене мы сейчас не можем соперничать с теми же канадцами, американцами, чехами, финнами, шведами, а в таких командах они как раз будут играть. Определённый уровень там будет поддерживаться, если там будет соответствующее финансирование. Это плацдарм для роста и получения международного опыта», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» завтра, в понедельник, 15 января, в 10:00 мск.