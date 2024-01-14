Александр Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона» кряду в НХЛ из-за травмы

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй матч подряд своей команды из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает The Hockey News.

Накануне Александр впервые в сезоне остался вне заявки «Вашингтона» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2). Спустя сутки команды проведут второй спаренный матч, который на этот раз пройдёт на домашнем льду «синерубашечников». Встреча состоится сегодня, 14 января. Начало – в 21:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.