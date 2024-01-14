«Плевать на будущее. Всё для Овечкина». Daily Faceoff — о работе «Вашингтона» в дедлайн

Журналист североамериканского интернет-портала Daily FaceOff Скотт Максвел проанализировал возможные ходы «Вашингтон Кэпиталз» к окончанию периода переходов игроков в НХЛ, который намечен на 8 марта.

«Как и «Питтсбург», в «Вашингтоне», похоже неохотно идут в полную перестройку, потому что хотят задобрить свою главную суперзвезду, но на этом их сходство заканчивается. «Питтсбург» идёт на это, чтобы оставаться конкурентоспособными, а «Кэпиталз» просто пытаются довести Овечкина до отметки в 895 голов. Отметки, которая казалась неизбежной вплоть до начала этого сезона. Теперь Овечкин выглядит обычным смертным, и это ещё один пример того, что время – непобедимо.

Не похоже, что Ови кто-то желает помочь. Банда уже не та, что раньше, и даже одного из лучших сезонов Дилана Строума недостаточно, чтобы подвести Овечкина к такой отметке. Возможно, им сможет помочь Макс Пасиоретти, но это всё равно не выглядит многообещающе.

Так что да, плевать на будущее, ведь «Вашингтон» выиграл свой Кубок с этой группой игроков. Никого не будет волновать, если они не выйдут в плей-офф в этом году или то, что им потребуется ещё три-пять лет на восстановление, ведь история – вечна. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы довести Овечкина до отметки в 895. Означает ли это провалится в этом сезоне, чтобы заполучить отличного игрока, который помог бы Ови покорить это достижение (Селебрини, безусловно, сделал бы это, если бы они действительно могли взять на себя обязательства), или обменяйте кучу своих активов, чтобы заполучить лучшего плеймейкера, который поможет Ови. Какие бы возможные варианты ни были, воплощайте их в жизнь. Нам всем это нужно», — считает Максвелл.