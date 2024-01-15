«Ребята немного заскучали у себя». Панин — об успешной игре Ливо и Мелоша в «Салавате»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об иностранных новичках команды нападающем Джоше Ливо и защитнике Николя Мелоше, пополнивших состав по ходу текущего сезона.

«Как Ливо и Мелошу удалось так быстро влиться в состав? Во-первых, ребята немного заскучали у себя. Им хотелось начать играть, и они приняли предложение «Салавата». А для того чтобы где-то начать играть, нужно держать себя в хорошей форме. Во-вторых, это обученные хоккеисты, которые провели достаточное количество матчей в НХЛ. Для обученного хоккеиста влиться в определённую систему или тактику не проблема. Не видел, чтобы у кого-либо из иностранцев возникали с этим трудности. Иностранцев берут таких, чтобы они делали результат. Поэтому опасения по поводу того, как они заиграют, были минимальными», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным уже доступно на «Чемпионате»: