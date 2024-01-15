«Он — боец». Главный тренер «Вашингтона» — об игре Чарли Линдгрена в матчах с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру своего вратаря Чарли Линдгрена в последних двух матчах «столичных» в регулярном чемпионате НХЛ, оба из которых они провели с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 и 1:2).

Всего в этом сезоне Линдгрен провёл три игры с «Рейнджерс», в которых пропустил в общей сложности четыре шайбы после 89 бросков.

«Он — боец. Он играл не много в последние несколько недель из-за повреждения, так что мы подумали, что для него это будет отличной возможностью вернуться на лёд. Он превосходно играл с «Рейнджерс» в матчах, в которых он выходил в качестве стартового вратаря», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает 12 место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 46 очков.