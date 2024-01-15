Карбери — о поражении от «Рейнджерс»: мы владели инициативой две третьих матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2), который прошёл минувшим вечером.

«Мне понравилось как мы играли. Я считаю, мы владели инициативой большую часть игры начиная со второй половины или две третьих матча. Первый период из-за пары ошибок мы проиграли, но в целом я не был разочарован нашей игрой в нём, за исключением тех двух моментов, в которых мы пропустили.

Второй и третий период мне очень понравились. Мы много раз выстояли в меньшинстве. Наша игра в меньшинстве была превосходной. Было бы здорово, если бы нам удалось забить второй гол и получить большинство лишних пару раз», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал этот матч из-за повреждения.