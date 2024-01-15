«Это было потрясающе». Капитан «Детройта» высоко оценил волевую победу над «Торонто»

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин высоко оценил победу в матче с «Торонто» (4:2). Клуб из Детройта столкнулся со множеством трудностей, чтобы добраться до Торонто. Рейс «красных крыльев» был отложен из-за сильного снегопада, а с самолётом команды случились технические неполадки, в результате чего матч начался на полчаса позже, и команда едва успела к стартовому вбрасыванию.

«Это была важнейшая победа, потрясающая победа и всё в этом духе. Мы просто сражались, хотя многое было против нас. Мы поддерживали друг друга и бились друг за друга.

Перед стартом третьего периода мы проигрывали со счётом 1:2, и со вчерашней игры всё было против нас, так почему бы не вернуться и не выиграть этот матч? Это было потрясающе», — цитирует Ларкина пресс-служба клуба.

«Детройт» одержал две победы за два дня, во вчерашнем матче обыграв «Лос-Анджелес» (5:3), и вошёл в зону плей-офф на Востоке.