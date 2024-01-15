Главный тренер «Детройта» — о пути команды в Торонто: таких суток у меня ещё не было

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался о проблемах, с которыми пришлось столкнуться его команде перед прибытием в Торонто на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Мэйпл Лифс» (4:2).
Напомним, рейс «красных крыльев» был отложен из-за сильного снегопада, в результате чего матч начался на полчаса позже.
«Классная победа. По-настоящему уникальные 24 часа. Очевидно, таких суток у меня ещё не было, и я думаю, что ни у кого в этой лиге тоже. Погода, технические проблемы с самолётом, просто безумие. Прибыть в 18:15 на матч НХЛ, который должен начаться в 19:00 было экстраординарным и необычным, но я считаю, что парни прекрасно справились. За последние 24 часа были вещи, на которые мы не могли повлиять, но единственное, на что мы повлиять могли — это наш настрой и игра, и по большей части парни здорово себя проявили», — приводит слова Лалонда официальный сайт НХЛ.
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