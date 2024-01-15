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Главный тренер «Детройта» — о пути команды в Торонто: таких суток у меня ещё не было

Главный тренер «Детройта» — о пути команды в Торонто: таких суток у меня ещё не было
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался о проблемах, с которыми пришлось столкнуться его команде перед прибытием в Торонто на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Мэйпл Лифс» (4:2).

Напомним, рейс «красных крыльев» был отложен из-за сильного снегопада, в результате чего матч начался на полчаса позже.

«Классная победа. По-настоящему уникальные 24 часа. Очевидно, таких суток у меня ещё не было, и я думаю, что ни у кого в этой лиге тоже. Погода, технические проблемы с самолётом, просто безумие. Прибыть в 18:15 на матч НХЛ, который должен начаться в 19:00 было экстраординарным и необычным, но я считаю, что парни прекрасно справились. За последние 24 часа были вещи, на которые мы не могли повлиять, но единственное, на что мы повлиять могли — это наш настрой и игра, и по большей части парни здорово себя проявили», — приводит слова Лалонда официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32     1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39     2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18     2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46     2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20     2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41    
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