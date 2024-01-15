Кожевников: все мои прогнозы по «Адмиралу» и особенно по его тренеру оправдались

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников вспомнил свои высказывания в прошлом сезоне, когда он раскритиковал главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева за то, что его работа не принесла никаких плюсов для сборной России, так как специалист не воспитал ни одного молодого отечественного хоккеиста.

«Прошлой весной в интернете меня песочили за критику „Адмирала“, но, к сожалению, все мои прогнозы по Владивостоку и особенно по его тренеру оправдались. Команда деградирует на последнем месте Востока. Не хотел это вспоминать, пока „Адмирал“ шёл на серии поражений, чтобы не усугублять ситуацию. Но вчера „моряки“ наконец-то выиграли — и эту историю можно напомнить. Жаль, что во Владивостоке всё так сложилось, но руководство клуба заранее было предупреждено», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне владивостокский клуб после 50 матчей занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. В прошлом сезоне-2022/2023 «Адмирал» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил в шести матчах будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу».