Кожевников: Тамбиев — временщик. Кого под сборную России он воспитал? Никого!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что работа главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева не принесла никаких плюсов для сборной России, так как специалист не воспитал ни одного молодого отечественного хоккеиста.

«Самая напряжённая — серия «Салават» — «Адмирал». В начале сезона, учитывая все потери Уфы в качестве состава, говорил о том, что у капитана команды Панина будет отличный шанс стать или большим лидером, или, учитывая некоторые его эксцессы, смешным ветеранчиком. В ходе чемпионата Панин не был стабилен — просматривались оба варианта. Но вчера во Владивостоке в самый напряжённый момент серии выстрелил именно капитан команды. Его гол может стать решающим в серии — и дать ответ на вопрос о лидере или же ветеранчике. Пройдёт Уфа дальше — будем Панина поздравлять!

Тамбиев с минимальным бюджетом вышел в плей-офф? Тренерская рука есть, но что толку российскому хоккею? Во Владивостоке отличные легионеры, к тому же к капитану Шулаку — нуль вопросов, если бы у нас все иностранцы вели так за собой, то можно было бы сразу расширить лимит на легионеров до пяти. Вот вымучил «Адмирал» плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого! А рядом — «Амур», который не вышел в плей-офф, но за один сезон зажёг таких молодых талантов, как Лихачёв, Николишин и Гребёнкин. И, кстати, именно в Хабаровске аншлаги…

Как бы мы результатом «Адмирала» ни восхищались, но тот же Тамбиев — временщик. Сегодня здесь — завтра там, а дальше хоть трава не расти. Он же вчера на пресс-конференции прямым текстом всё сказал — назвал Владивосток колхозом «Рассвет». Ещё есть вопросы? У меня нет», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера на пресс-конференции после четвёртого матча серии «Адмирал» — «Салават Юлаев» речь Тамбиева прервало сообщение об аварии в одном из районов города. Специалист назвал этот инцидент «колхозом».