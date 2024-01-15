У 37 игроков системы «Салавата Юлаева» обнаружен допинг. В клубе считают это «диверсией»

У 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. Об этом сообщает Baza.

Несколько дней назад состоялось заседание антидопингового комитета по делу приёма допинга хоккеистами «Толпара». Большинство из игроков считают, что допинг им давал тренер по физической подготовке Игорь Загретдинов под видом БАДов и витаминов. При этом сам специалист свою вину отрицает.

Исполнительный и спортивный директора считают, что допинг мог попасть в результате «диверсии». Препараты мог добавить в воду какой-то хоккеист, не проходящий в состав команды. В РУСАДА же считают версию руководства клуба несостоятельной, так как согласно анализам у хоккеистов был «курсовой приём препарата».

Загретдинов уверяет, что все витамины и БАДы согласовывались с врачом команды. Другие сотрудники клуба сообщили, что ещё до начала расследования и первых положительных анализов на допинг врач команды писал докладную записку на имя гендиректора, в которой жаловался на бесконтрольную выдачу таблеток и БАДов игрокам со стороны тренера.

Изначально положительные допинг-пробы были выявлены лишь у семи игроков, затем в ходе расследования в команде ещё у 37 спортсменов и сотрудников административного штаба был выявлен мельдоний, и только у девяти из них концентрация вещества была ниже 100 нанограмм, у всех остальных были обнаружены высокие концентрации препарата.